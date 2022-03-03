Як оформлювати новонароджених під час війни: детальна інструкція

Росія напала на Україну 24 лютого. Відтоді в країні запровадили воєнний стан. Тому важливо знати, як оформлювати новонароджених під час війни.
Про це повідомляє Мінцифра.
Зокрема, на сьогодні не відомо точної кількості новонароджених дітей, адже порахувати кількість немовлят в укриттях країни зараз неможливо.
У звʼязку з воєнним станом послуга єМалятко недоступна. Тому зареєструвати дитину можна в найближчому відділі ДРАЦС, де немає активних бойових дій.
Зазначається, що для реєстрації знадобиться лише паперове медичне свідоцтво про народження за формою №103/о.
Якщо доступ до реєстру ДРАЦС буде відсутній, то держоргани складуть запис у паперовій формі. А щойно доступ відновиться, усі відомості будуть внесені до реєстру протягом 5 робочих днів.
Раніше ми повідомляли, що робити, якщо пологи почалися у бомбосховищі.
Також ми писали, що у Києві іноземні журналісти приїхали в пологовий, аби показати звірство РФ.
Всі оперативні і тільки перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!
Перемога буде за нами! Слава Україні!