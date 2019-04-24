В Україні підвищать ціни на оформлення паспортів

Ілюстративне фото (dpsu.gov.ua)

Ціни на послуги з оформлення паспортів зростуть з 1 липня

Кабінет міністрів України на засіданні 24 квітня схвалив підвищення цін на послуги з оформлення паспортів. Відповідні документи є у розпорядженні РБК-Україна.

У проекті постанови пропонувалося підвищити вартість послуг Державної міграційної служби вже з 1 травня, однак за ініціативою міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова ціни підвищаться з 1 липня. Уряд затвердив наступні розцінки на послуги у сфері міграції:

Оформлення (у тому числі замість втраченого або вкраденого) або обмін паспорта (у формі ID-карти), крім оформлення паспорта громадянина України вперше:

Не пізніше ніж через 20 робочих днів - 126 гривень (зараз 87);

Не пізніше ніж через 10 робочих днів - 252 гривні (зараз 174).

Оформлення (у тому числі замість втраченого або вкраденого) і обмін закордонного паспорта:

Не пізніше ніж через 20 робочих днів - 352 гривні (зараз 253);

Не пізніше, ніж через 7 робочих днів - 704 гривні (зараз 506);

Не пізніше ніж через 3 робочих днів - 704 гривні (зараз 506).

Фото: розпорядження Кабміну

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що з січня 2015 року українські закордонні паспорти отримали понад 140 тис. жителів окупованого Криму.

Відзначимо, сьогодні Кабінет міністрів України схвалив угоду про безвізовий режим з Еквадором.