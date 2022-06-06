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Як оформити пенсію на окупованій території: детальна інструкція

Як отримати пенсію на окупованих територіях (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

В Україні громадяни, які опинилися в тимчасовій окупації, продовжують отримувати всі соціальні виплати, пенсії та субсидії у повному обсязі.

Як оформить пенсію тим людям, які опинилися на окупованих територіях, повідомили на Facebook-сторінці Пенсійного фонду України.

Зокрема, українка, яка опинилася в окупації запитала, як їй оформити пенсію. За її словами, до обласного центру транспорт не ходить, а пенсійний фонд закрили.

У ПФУ заявили, що є два варіанти вирішення проблеми. Перше - це пенсія за віком може призначатися автоматично, якщо у реєстрі застрахованих осіб є відомості про стаж, набутий до 2004 року (роботодавцем або застрахованою особою було подано на переведення в електронний вид трудової книжки).

По-друге, якщо стажу в РСО недостатньо, то пенсію буде призначено за заявою, яку можна подати через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України.

Як отримати пенсію на окупованих територіях

Українці, які зараз проживають на окупованих територіях, можуть отримати нараховані пенсійні виплати готівкою.

Зокрема, всі банки 100% зараховують пенсійні виплати на картки, але на частині окупованих територій ними неможливо скористатися.

Також є пенсіонери, які отримують виплати за місцем проживання. Однак, зараз поштовий оператор не може донести пенсію на окупованих територіях. У такому випадку пенсіонери відкривають рахунки в Ощадбанку і на них зараховують пенсійні виплати.

Коштами пенсіонери можуть скористатися, звернувшися до Ощадбанку за першої можливості.

Окрім того, якщо пенсіонер переселився на безпечну територію, то за його зверненням до Пенсійного фонду пенсія може виплачуватися Укрпоштою за новим місцем перебування, через Ощадбанк або інший обраний уповноважений банк.

Раніше ми повідомляли, що Укрпошта та Ощадбанк заявили про важливі зміни для пенсіонерів.

Також ми писали, що деякі українські пенсіонери у червні отримають доплати.

Окрім того, в Україні змінились умови виходу на пенсію.

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