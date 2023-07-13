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Официально! Дорофеева и Кацурин подтвердили женитьбу и показали видео со свадьбы

Кацурин и Дорофеева женились (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)
Автор: Анна Шиканова

Слухи о регистрации брака между Дорофеевой и Кацуриным были уже давно. Теперь молодожены перестали скрывать важное событие и поделились фото и видео со своей свадьбы.

Информацию о браке подтвердила Надя Дорофеева на своей странице в Instagram.

Свадьба состоялась?

Украинская певица разместила несколько фотографий со свадьбы и одно видео. На одном снимке пара четко показывает обручальные кольца.

"Поговаривают, Кацурин и Дорофеева тайно поженились. Не знаем, правда это или нет, но фотки такие в телефонах у нас есть", - написала Надя.

Надя Дорофеева и Михаил Кацурин поженились (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

А на видео Дорофеева и Кацурин целуются и можно заметить, что оба выглядят абсолютно счастливыми.

Что известно об отношениях Дорофеевой и Кацурина

В марте 2022 года сразу две известные пары сообщили о своем разводе. Это были Надя Дорофеева и Владимир Дантес и их самые близкие друзья, пара рестораторов Михаил и Даша Кацурины.

Через несколько месяцев стало известно, что пары, много лет дружившие и отдыхавшие вместе, не просто разбежались, а фактически поменялись партнерами. Потому что Надя Дорофеева начала встречаться с Мишей Кацуриным, а Владимир Дантес роман с Дашей Кацуриной.

Некоторое время пары хранили свои отношения в тайне, но впоследствии начали публиковать общие фото в соцсетях.

В конце июня появилась информация о тайной свадьбе Дорофеевой и Кацурина. Свадьбу отыграли в ресторане "Курени", возле метро Арсенальная в Киеве. Гостей было немного – чуть более 60 человек, а меню составил шеф-повар Владимир Ярославский.

На свадьбе было много известных людей из шоу-бизнеса, но ни одного фото и подтверждения не было - пара приняла меры безопасности, чтобы ничего не попало в СМИ. Гостям даже заклеивали камеры в телефонах.

Кстати, раньше мы сообщали детали тайной свадьбы Нади Дорофеевой и Михаила Кацурина.

Также мы рассказывали о том, как реагирует Владимир Дантес на роман экс-жены и своего друга.

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Надя Дорофеева