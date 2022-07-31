Офіціант із Києва пішки дійшов до Запоріжжя, щоб зібрати мільйон для ЗСУ: історія подорожі волонтера

Офіціант в одному з київських кафе Женя Целік став активно займатися волонтерською діяльністю після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Хлопець також поставив перед собою амбітну мету: пройти пішки зі столиці до Запоріжжя, щоб зібрати мільйон для допомоги українському війську. У дорогу Євген відправився вранці 7 липня, з 15-кілограмовим рюкзаком з туристичним спорядженням і наметом за плечима.

"В перший же день він пошкодив собі коліно, а на другий день дійшов до села Стайки Обухівського району, де його запросили до себе гарні люди - справжня козацька сім’я, яка живе там вже шість поколінь. Женю прийняли як рідного, дали йому медикаменти і фіксатор на коліно та запропонували відпочити", - розповідає Куртєв про подорож волонтера.

Волонтер Євген Целік вирушив у піший похід з Києва до Запоріжжя (фото: facebook.com)

Зазначається, що таких приємних зустрічей з чуйними людьми було дуже багато.

Похід волонтера також супроводжувався спілкуванням з поліцією і бійцями територіальної оборони, які зупиняли подорожнього для перевірки, після чого Целік продовжував тріп.

Женя Целік в поході (фото: instagram.com/zhrekich)

Незважаючи на певні тяготи такого довгого походу, від задуму волонтер відмовлятися не збирався. У підсумку житель столиці подолав пішки понад півтисячі кілометрів.

"У перші дні Женя проходив по 25-30 кілометрів. Вночі він або розкладав намет десь у лісосмузі, або зупинявся у небайдужих людей. Багато хто давав йому прихисток та харчі в дорогу. І от учора ввечері (30 липня, - Ред.), тобто через 24 дні подорожі, Женя вже був у Запоріжжі", - пише Куртєв.

Волонтер з Києва Євген Целік зустрівся з т.в.о. мера Запоріжжя Анатолієм Куртєвим (фото: facebook.com/anatoliikurtiev)

Жені під час шляху вдалося зібрати майже 950 тисяч гривень. До повного досягнення мети залишилося зовсім трохи, і т.в.о. міського голови Запоріжжя закликає українців допомогти хороброму і вольовому хлопцю зібрати заповітний мільйон для наших воїнів.

Долучитися до збору можна за цим посиланням https://linktr.ee/zhrekich.

Женя Целік у поході (фото: instagram.com/zhrekich)

"Своєю історією Женя вкотре довів, що українці єдині, щирі, чуйні, хоробрі та сильні, а український характер - незламний. І що всіх нас єднає та надихає безмежна любов до України. Саме вона дає нам сили нищити ворога, рятувати тих, хто в скруті, та підтримувати нашу армію. З такими українцями, як Женя, ми обов’язково переможемо!" - зазначає Куртєв.

Офіціант ресторану в Києві під час походу зібрав для ЗСУ 950 тисяч гривень, і місія ще триває (фото: facebook.com/anatoliikurtiev)