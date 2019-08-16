В офісі Зеленського "відкрився" кіоск з шаурмою і "оселилися" пінгвіни

Володимир Зеленський сам вибирав картини для свого Офісу
Володимир Зеленський та його найближче оточення визначилися, як буде виглядати Офіс президента. Голова держави особисто вибрав картини, які будуть красуватися в колишньому Українському будинку. Про це повідомила на своїй Facebook-сторінці Тетяна Костенко - заступник директора Музею історії Києва.
"Розумію ваш інтерес до вибору Президентом (особисто!) і його найближчим оточенням сучасних картин, в основному, молодих художників з колекції Музею історії Києва для подання їх в Офісі Президента України", - написала Тетяна.
За словами Костенко, керівництву країни будуть створювати атмосферу і піднімуть настрій роботи авторства Олени Придувалової, Юлії Полякової, Ольги Адам, Юрія Шаповала, Романа Мініна, Олексія Аполлонова, Анастасії Крайнєвої та Олексія Кондакова.
Тепер на стінах Офісу гаранта будуть красуватися роботи сучасних українських художників.
Фото: Офіс президента тепер виглядає так (facebook.com/tatyana.kostenko.71)
Як ми раніше писали, Юрій Великий, новий актор студії "Квартал 95", який нещодавно на концерті в Одесі показав свій талант в пародіюванні президента України Володимира Зеленського, розповів, як один курйозний інцидент дозволив йому отримати роль у "Кварталі".
Нагадаємо, раніше історик розповів, чим закінчиться президентство Зеленського. Експерт також спрогнозував ймовірність "нового Майдану".