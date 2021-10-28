"Задишка після коронавірусу - це не норма": Комаровський дав поради тим, хто вже перехворів

Доктору поставили питання про те, чи потрібно щось робити з задишкою тим пацієнтам, які перенесли коронавірус у важкій формі та відчувають наслідки протягом багатьох місяців.

"Звичайно, задишка - це не норма, але як довго вона може зберігатися, на жаль, не знає ніхто. Сьогодні ми вже розуміємо, що при коронавірусній інфекції є ураження легенів, причому серйозне. І орган протягом якогось (індивідуального для кожного перехворілого) часу буде відновлюватися. Ми тільки можемо вказувати на фактори, які сприяють нормальній роботі легенів", - пояснив Комаровський.

Він додав, що для відновлення потрібен не тільки час, а й інші обов'язкові фактори: правильні параметри повітря, профілактика зневоднення, нормальний питний режим.

Також фахівець зазначив, що є додаткові моменти, які можуть заважати швидкому відновленню роботи легенів.

"Зрозуміло, що якщо поруч хтось курить, в приміщенні пильно і сухо, є інші респіраторні шкідливості, то процес відновлення буде подовжуватися. От якби ваш чоловік не ходив на роботу в місті, де вихлопи автомобілів і викиди підприємств, а жив десь в лісі та ходив з вами вранці навколо хатинки дихати вологим чистим повітрям, то він відновився б набагато швидше", - додав лікар.