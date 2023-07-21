Вот что нельзя делать с подушкой, чтобы не навлечь проблем и неудач
Предметы, которыми человек пользуется каждый день, могут накапливать энергетику. Это касается и подушек, поэтому с ними связано много примет, которые следует придерживаться, чтобы обезопасить себя во время сна.
Что категорически нельзя делать - читайте ниже.
Нельзя спать на двух подушках
Существует примета, что холостым людям нельзя спать на двух подушках сразу. Этим можно навлечь в свою судьбу одиночество.
В частности, если на двух подушках спит замужняя женщина - это примета к болезни. А если женатый мужчина - к денежным потерям.
Нельзя сидеть на подушке
Согласно приметам, если сидеть на подушке, можно потерять здоровье, удачу и навлечь неприятности.
Еще с давних времен считается, что нельзя пренебрежительно относиться к тому месту, где вы спите. Тогда кровать обязательно заправляли и никогда не садились на незаправленное одеяло или подушку.
Не спите на чужой подушке
Подушка впитывает энергетику владельца, как положительную, так и отрицательную. Во время сна человек становится очень уязвимым для чужой энергетики. Тот, кто пользуется чужой подушкой, рискует навлечь на себя проблемы и болезни предыдущего владельца.
Дарить подушку
Приметы предупреждают, что подушки дарить нельзя. Потому что враги могут зашить в подушку так называемые "подклады", приводящие к болезням и неприятностям. Потому никогда не принимайте в подарок подушки от соседей или знакомых.
Почему не стоит спать, когда заходит солнце
Вот какие приметы связаны с этим:
- Предки верили, что сон во время заката может отобрать у спящего жизненные силы. Человек сначала будет чувствовать себя уставшим, а через некоторое время даже может заболеть
- Людям со слабым биополем спать в это время тоже запрещено. Человек может избавиться жизненной энергии и счастье
- Говорят, что такой сон тоже не принесет отдыха или утехи. В это время человеку, согласно приметам, будут сниться кошмары
- Если вы не хотите впустить в свою жизнь негатив, не стоит спать во время захода солнца
- Если вы принимаете важные решения, то вам точно не стоит спать во время заката. Этим вы только навредите, ведь после этого примете неправильное решение
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