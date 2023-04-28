Одежда может повредиться: вот при какой температуре не стоит стирать вещи в машине

Что стирать одежду при 60 градусах

Такая температура поможет устранить бактерии и микробы, которые могут присутствовать на белье. Этот способ также обеспечивает глубокую очистку и устранение стойких запахов.

Особо рекомендуется использовать такую температуру для постельного белья, поскольку она тесно контактирует с телом.

Почему следует отказаться от высоких температур

Количество электроэнергии, используемой для стирки в горячей воде в разы выше, поэтому и счета за коммунальные услуги увеличатся. Стирать при температуре 40 градусов и выше дорого, а понижение температуры даже на 10% позволяет экономить более 30% электроэнергии.

Также большинство вещей не рекомендуют стирать в воде высокой температуры. Исключение составляет постельное белье и полотенца. Все остальное можно смело отправлять на получасовой режим при 30 градусах.

К тому же многие вещи изнашиваются именно из-за длительных режимов на высокой температуре.

В частности, если на ткани есть стойкие пятна, то не стоит включать стирку на высокие температуры, ведь результату не будет. В таких случаях лучше предварительно замочить вещь. А только потом можно отправлять в стиральную машину. Тогда есть шансы того, что пятна будут выведены полностью.

Важно всегда заполнять барабан машинки полностью. Не стоит запускать стиральную машину с одной-двумя вещами.