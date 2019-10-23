Вона його позичила: резонансні подробиці з викраденням дитини під Києвом

Мати викраденого під Києвом дитини виступила на брифінгу поліції і розповіла, як усе відбувалося. За словами жінки, викрадачка спочатку здалася їй доброю і чуйною. Вона й подумати не могла, що жінка викраде її чотиримісячного малюка.

"Людина показався добрим, чуйним... Вона розповіла, що у неї є дитина, представилася волонтером. Просто втерлась в довіру. Вона представлялася мені, але я була в стресі і не могла через це точно пригадати її ім'я... Вона сказала, що волонтер і хоче допомогти однієї моєї знайомої. Попросила мене з нею зайти в магазин купити дитячі речі для знайомої. Потім мені треба було зайти в пошту. Дитина заснув. Вона сказала - давай я постою з ним біля пошти, щоб не прокинувся - там же шум... ", - згадала жінка події злощасного ранку.

Викрадачка обдурила мати малюка, що у неї самої є семирічний дитина.

"Вона говорила, що у неї дитина семирічний і чекає ще одну дитину, хоче допомогти цій родині і розуміє, що важко, так як сама мама", - розповіла вона.

Мати викраденого дитини зазначила, що викрадачка вибачалася перед нею, але судячи по всьому, повернути малюка не планувала.

"Попрохала пробачення й сказала, що позичила на час, а потім збиралася повернути. Але розумієте, там і стояла коляска, і ліжечко стояло. Мені здається, вона далеко не хотіла віддавати", - сказала жінка.

Відео: Брифінг поліції (YouTube/ТСН)

до Речі, поліція на брифінгу повідомила, що похитительницавоевала в АТО.

"Вона 1993 року народження, жила в Бердичеві. Перебувала в зоні АТО в одному з добровольчих батальйонів. Отримала контузію. Після контузії переїхала жити до Києво-Святошинський район, де познайомилася з молодим чоловіком. Її колишній чоловік зараз знаходиться у в'язниці. Познайомившись, вона завагітніла, так як не могла завагітніти від попереднього чоловіка. Але так склалося, що вагітність була перервана. Але поставила собі за мету, щоб у неї був свій дитина. Додалася в ряд груп у соцмережах і виношувала план викрасти дитину", - розповіли на брифінгу.