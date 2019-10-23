Обман і бездітність: спливли деталі про викрадачку дитини під Києвом

Жінка-викрадачка не могла мати дітей (Колаж РБК-Україна)

Жінка, яка вкрала малюка в Коцюбинському, у всьому зізналася і розповіла, навіщо це зробила

Викрадену під Києвом чотиримісячну дитину знайшли цілою і неушкодженою. Малюк Денис відчуває себе добре і йому нічого не загрожує. Поліція оперативно вийшла на сліди жінки, яка вкрала дитину у рідної матері. Вона увійшла в довіру до 19-річної мамі малюка і обманом забрала немовля із собою. Про це повідомляє прес-служба поліції в Facebook.

Як виявилося, викрадачка не може мати дітей. Викрадену дитину вона привезла додому і думала виховувати її, як власну. Також вона планувала обдурити чоловіка, що народила малюка і це їх дитина. Її чоловік тимчасово знаходиться в іншій країні.

"На такий відчайдушний і жорстокий крок жінка зважилася після чергового викидня. Поліції знадобилося п'ять годин, щоб знайти дитину і затримати крадійку", - сказано в повідомленні.

Малюка повернули мамі (прес-служба поліції)

Нагадаємо, викрадення немовляти 2019 року народження сталося 23 жовтня близько 11:30 в селищі Коцюбинське. Невідома жінка втерлась в довіру до мами дитини, а через деякий час схопила малюка і відвезла його на авто, яке за кілька годин було затримано поліцією в столиці.

Викрадачка познайомилася з мамою дитини в групі допомоги малозабезпеченим сім'ям у Viber. Під приводом надання матеріальної допомоги, злочинниця приїхала до сім'ї в гості, а потім вкрала немовляту.