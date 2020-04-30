Жодної порожньої лавочки: з'явилося фото і відео, як в Києві карантину дотримуються

Карантин у Києві через коронавірус послаблять з 12 травня - у мерії розробили поетапний план зняття заборон і анонсували поступове пом'якшення заборон. У КМДА наголошують, що реалізація заходів безпосередньо залежить від ситуації з COVID-19 в столиці, тому найближчі два тижні стануть вирішальними.

Втім, деякі безтурботні кияни не стали чекати і вже "відкрили" парки та сквери. Відповідні фото і відео Styler надав житель столиці, який їздить велосипедом через парк Кіото біля станції метро "Лісова" на роботу.

На кадрах видно, що сонячний день і квітучі сакури змусили громадян геть забути про карантин, постанови влади, поради медиків, багатотисячні штрафи та відмахнутися від ризику підхопити небезпечний вірус або заразити інших.

У парку прогулюються десятки людей, і тільки в одиниць на обличчях захисні маски. Діти катаються на самокатах, батьки з колясками, всі лавки зайняті, і деяким доводиться сидіти на каменях біля декоративного містка. Жодного правоохоронця на фото не видно.

У Києві відкрито порушують карантин - у парку Кіото зібралися любителі сакури (Фото: facebook.com)

"Скажіть, я щось проспала або запрацювалася, і у нас закінчився карантин? Виходить, я одна не пішла в Кіото на сакури цієї весни дивитися? Що взагалі відбувається? Жодної порожньої лавочки в парку Кіото. Де поліція, рупори, попередження, прохання, благання?" - дивується мешканка столиці Світлана Мащенко у своєму Facebook.

У мережі зауважують, що подібну картину можна спостерігати щодня. А ось у момент цвітіння сакури люди навіть спеціально приїжджають у парк на фотосесію.

"Парк Кіото, Київ. Наші дні. Карантин - ні, не чули..." - іронізує киянка.

Відео: Карантин у Києві - не перешкода любителям прогулянок у парку

Раніше повідомлялося, що в Києві на першому етапі ослаблення карантину громадський транспорт працюватиме в обмеженому режимі. Метро відкриється тільки за рішенням уряду. Роботу приміського транспорту в уряді пообіцяли відновити в першу чергу.

Водночас з 12 травня не будуть відкривати дитячі садки, дитячі майданчики, спортивні майданчики, прибережні зони відпочинку. Ослаблення обмежень для їх відвідування буде наступним етапом.

Нагадаємо, що в Україні коронавірус підтвердили вже у 9866 пацієнтів. У Києві та області сукупно зафіксовано найбільшу кількість заражених по країні: 1341 та 643 відповідно.