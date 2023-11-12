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Одноногий герой Украины Вячеслав Александров совершил первый удар в матче "Шахтар" - "Дніпро 1"

Герой Украины Вячеслав Александров нанес первый удар в футбольном матче (скриншот)
Автор: Юлия Любченко

В футбольном матче "Шахтар" - "Дніпро 1" первый символический удар по мячу нанес герой Украины с тяжелым ранением. И этот поступок от организаторов невероятно важен для военного.

О том, кому именно удалось столь символично для всех украинцев начать этот матч, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на официальную Instagram-страницу футбольного клуба "Шахтар".

Герой Украины с тяжелым ранением нанес первый удар в футбольном матче

Сержант 17-й отдельной танковой бригады Вячеслав Александров, который получил тяжелое ранение, защищая нашу страну под Бахмутом, с одной ногой вышел на поле и сделал символическое введение мяча перед поединком команд.

Вячеслав с гордостью и стеснением вышел на поле с помощью костылей и достойно ударил по мячу.

Как известно, Александров много лет болеет за донецкий "Шахтар". Особенно он увлечен профессионализмом и самоотдачей Андрея Пятова, к сожалению, уже завершившего свою футбольную карьеру.

Вячеслав был одет в вещи с символикой своего любимого клуба, а также имел специальный пропуск, висевший на его шее.

В тот момент, когда герой идет к мячу и бъет по нему, на стадионе не утихают громкие аплодисменты и крики с поддержкой.

Сами футболисты также аплодируют военному с тяжелым ранением и очень сосредоточенно наблюдают за его движениями.

Скриншоты

Александров является сержантом 17-й отдельной танковой Криворожской бригады имени Константина Пестушка, длительно защищающей Украину на самых горячих точках, где уже 10-й год не утихает огонь и агрессия российских захватчиков.

Стоит напомнить, что Вячеслав стал вторым военным с тяжелым ранением, вышедшим на поле во время матча футбольного клуба "Шахтар", будучи их искренним многолетним болельщиком.

В 2022 году в матче с "Динамо", Михаилу Дианову, защищавшему "Азовсталь", а затем попавшему в российский плен, также посчастливилось нанести первый удар по мячу в форме донецкого клуба.

Михаил Дианов бьет по мячу (фото: instagram.com/993.ua)

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