На одном из самых выдающихся соборов Киева заметили герб Российской империи (фото)

Специфическая символика на стенах Софии Киевской

Во время прогулки историк Иван Бездудный заметил российский символ на соборе в Киеве и рассказал об этом в сети.

"Просто гулял там и обратил внимание. Я вообще люблю всматриваться в архитектуру, композиции. А вчера родилась идея сделать подобный пост, к тому же проходил как раз мимо", - рассказал он о своих наблюдениях в комментарии Styler.

На стене собора изображена двуглавая птица с короной над головой. Иван добавляет, что подобные элементы в своей символике использовали и другие государства того времени.

"Двуглавого орла использовали и в Римской империи, и в Византийской империи, и в Золотой Орде (монголы) и т. д. Разница в коронах, наличии дополнительных атрибутов, цветах", - объясняет он.

Малый государственный герб Российской империи "украшает" стены Софийского собора (фото: архив Ивана Бездудного)

Однако на Софии Киевской висит все-таки Малый государственный герб Российской империи. По мнению историка, его нужно убрать не из-за российского символизма, а из-за того, что эта часть истории не принадлежит Украине.

"Его следует убрать, потому что это символ империи, которой Украина уже не 1 000 лет и не должна стать в будущем. Это символ воинственности, хотя украинцы не проявляют и не будут проявлять агрессию к миролюбивым народам", - говорит Бездудный.

Возможно ли убрать символику врага

Городской активист Дмитрий Перов объясняет, что любые работы на памятнике должны быть проведены исключительно на основании научно-проектной документации, согласованной Минкультом.

"Надо смотреть документацию, что определение предметом охраны и каков режим использования, насколько эти элементы аутентичные и в какой период были созданы, входят ли они в предмет охраны", - рассказывает Дмитрий.

Если памятник входит в список предметов охраны, менять ее категорически запрещено.

В открытых источниках можно проверить, что сам собор Святой Софии входит в список памятников архитектуры Киева и имеет статус мирового наследия ЮНЕСКО.

Это означает, что

собор имеет дополнительные гарантии сохранения

зданию обеспечена приоритетность в привлечении финансовых средств для поддержки объектов Мирового культурного и природного наследия

состояние собора мониторят и контролируют для дальнейшей сохранности

Собор входит в список архитектурных памятников Украины (скриншот)

Для того чтобы убрать российскую символику из Софии Киевской, нужно провести профессиональную экспертизу с привлечением специалистов, которые и определят, целесообразно ли трогать памятник архитектуры и историческое здание.

Справка

Софийский собор (другие названия - София Киевская и Софиевский собор) - это достопримечательность истории и архитектуры Украины, расположенная на Софийской площади в Киеве.

Его построил князь Ярослав Мудрый в 1011-1018 годах. Время от времени собор являлся резиденцией киевских митрополитов.

Современный вид Софийского собора (фото: РБК-Украина / Виталий Носач)

При соборе велось летописание, была создана первая библиотека, однако в 14 веке он пришел в упадок. Митрополит Петр Могила и гетьман Иван Мазепа восстановили Софию Киевскую и сделали главным храмом Софийского монастыря.

Стоит добавить, что Софийский собор - одно из немногих уцелевших сооружений времен Руси и памятник украинской архитектуры и монументальной живописи XI-XVIII веков.