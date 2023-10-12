Одноместные капсулы и душ в купе: по Европе скоро начнут ездить новые поезда (фото)

Первый ночные поезда планируют выпустить на маршрут уже 10 декабря 2023 года - они поедут по направлениям Вена-Гамбург и Инсбрук-Гамбург.

В каждом составе будет семь вагонов:

Два сидячих

Три купейных

Три спальных

Вместимость состава - 254 человека. В спальных вагонах будут размещены купе улучшенного комфорта с двухъярусными кроватями в категории Comfort и Comfort +. В каждом категории будет собственный санузел и душ и места для двух человек.

В этих вагонах будет больше места для объемного багажа, а также - для спортивного инвентаря, колясок и места для велосипедов.

В обычных купейных вагонах по четыре спальных места в купе, но без ванных комнат.

Двухместные и четырехместные купе (Фото ÖBB)

Но самое главное новшество в этом поезде - это отдельные мини-кабинки в виде капсул, расположенные друг над другом в два ряда, в котором каждый пассажир получит полное уединение и личное пространство.

Купе оснащены удобным раскладным столиком с зеркалом, лампой для чтения, шкафчиками для обуви и личных вещей и местом для хранения багажа.

Одноместные купе (Фото ÖBB)

В каждом поезде также будет оборудовано купе для людей с ограниченными возможностями. Такое купе позволит вместить двух людей с инвалидностью на колясках и двух сопровождающие. В таких купе будет доступен туалет.

Купе для людей с инвалидностью (Фото ÖBB)

В сидячем вагоне - ряды двойных кресел со складными подлокотниками и подголовниками. Каждое кресло оснащено лампой для чтения и индуктивной зарядкой, есть место для хранения личных вещей и багажные полки.

Сидячие вагоны (Фото ÖBB)

Новые поезда уже одобрены для использования в Австрии, Германии, Италии, Швейцарии и Нидерландах. А значит, такие поезда совсем скоро начнут курсировать между странами ЕС.

Билеты на первые рейсы из Вены в Гамбург и из Инсбрука в Гамбург поступили в продажу 11 октября.