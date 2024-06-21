"Одного поля ягоды". Фитнес-тренер Мандзяк рассказал, нужно ли заменять сахар медом
Многие эксперты по питанию уверяют, что сахар при похудении можно заменять медом, кленовым или агавовым сиропом. Действительно ли это так?
На этот вопрос в эксклюзивном комментарии для РБК-Украина ответил профессиональный фитнес-тренер Виктор Мандзяк.
Стоит ли заменять сахар?
Эксперт сообщил, что мед, сахар, кленовый сироп, сироп агавы - это "все одного поля ягоды", то есть это все сахара.
В информационном поле нам все время утверждают, что сахар вреден, поэтому людям предлагают как его "здоровую альтернативу".
"С химической точки зрения эти продукты не очень отличаются. Более того, калорийность у них почти одинаковая и то же количество сахарозы", - сказал фитнес-тренер.
По его словам, нет никакой разницы, что вы будете потреблять, потому что эти продукты почти идентичны по своему составу и относятся к сахарам.
Для справки
Мед - это натуральный продукт, который производится пчелами из нектара цветов. Он обладает сладким вкусом и используется в пище уже много тысячелетий. Мед содержит большое количество полезных веществ, таких как флавоноиды, антиоксиданты, витамины группы В, витамин С, кальций, калий и другие минералы.
Он также известен своими противовоспалительными свойствами и может использоваться в качестве природного защитника от инфекций.
Кленовый сироп производится из сока кленовых деревьев, который отваривается до тех пор, пока вода не испарится, оставляя сладкий концентрированный сироп. У него приятный вкус. Кленовый сироп включает в себя минералы, такие как кальций, калий, марганец и другие, а также антиоксиданты. Употребление кленового сиропа в умеренных количествах может быть полезно для кожи, сердечно-сосудистой системы и общего здоровья.
Сироп агавы производится из сока агавы - растения, произрастающего в Северной Америке. Он является натуральным сладким продуктом с низким гликемическим индексом, что означает, что он не влечет за собой резкого подъема уровня сахара в крови.
Сироп агавы обладает очень сладким вкусом и используется как естественная замена сахара.
Он также содержит минералы, такие как кальций, калий, магний и железо. Сироп агавы используется в кулинарии, например, в десертах, соусах и напитках, а также как сладкая добавка к чаю или кофе.
До этого тренер рассказал, как похудеть раз и навсегда.
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