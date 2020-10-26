Одного назвали Жорою: в одеському супермаркеті в упаковці вівсянки жили миші (відео)

В одному з магазинів Одеси продають вівсянку з "сюрпризом". Так, одесит купив кашу, в якій згодом виявив двох живих дитинчат миш. Відео з мишенятами опубліковане в Telegram-каналі "Одеса INFO".

Як повідомляється, чоловік купив кашу по дорозі на рибалку, однак поїсти не вийшло. Відкривши пакет, він виявив всередині крім вівсянки, ще й живих дитинчат мишей. Хлопець вирішив прилаштувати мишенят "в добрі руки" і навіть дав імена. Одному з них він вже знайшов будинок, а другому шукає господарів.

"Мишей розібрали не всіх. Є ось ще Жора. Він шукає дбайливі руки", — каже чоловік на відео.

В супермаркеті в Одесі миші оселилися у вівсянці

Варто відзначити, що в українських супермаркетах почастішали випадки потрапляння несподіваних "сюрпризів" у харчові продукти. Фахівці вважають, що це пов'язано з порушеннями стандартів зберігання продукції.

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