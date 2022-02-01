У одного з кращих українських випускників Рада відібрала премію в 100 тисяч: у чому причина

У Верховній Раді підтримали проект постанови про позбавлення випускника українського вишу премії у розмірі 100 тисяч гривень, яка була присуджена за найкращий результат на зовнішньому незалежному оцінюванні (ЗНО) у 2021 році.
Відповідне рішення народних депутатів було схвалено 1 лютого, йдеться на сайті парламент.
З пропозицією виключити студента зі списку лауреатів на отримання щорічної премії ВРУ звернулося міністерство освіти і науки до парламентського комітету з питань освіти, науки та інновацій 21 грудня.
Йдеться про випускника запорізького ліцею "Логос" Олексія Чикалова, який 4 роки посідав призові місця на олімпіадах з хімії, а в 2021-му потрапив до списку 30 випускників, які показали на ЗНО найкращі результати.
Хлопець минулого літа вступив до Харківського національного університету ім. Каразіна, але потім забрав документи та вирішив продовжити навчання в іноземному виші та виїхати за кордон.
Це і стало підставою для позбавлення студента премії ВРУ, оскільки за умовами її одержувачі повинні проходити навчання саме у вітчизняному навчальному закладі.
Як йдеться у пояснювальній записці до документа, прийняття проекту постанови "сприятиме підвищенню престижу та якості освіти України".
Комітет Ради 26 січня на своєму засіданні схвалив ініціативу і рекомендував народним депутатам підтримати її, і в підсумку 1 лютого проект постанови отримав 263 голосів "за" та був схвалений.
У січні 2021 року Верховна Рада запровадила премію, яку щорічно присуджуватимуть здобувачам загальної середньої освіти поточного року, які склали ЗНО з чотирьох і більше навчальних предметів на загальну суму балів не менше 790 балів, у тому числі на 200 балів щонайменше по одному з навчальних предметів.
Йдеться про випускників, які зараховані в поточному році до закладів вищої освіти в Україні та підписали договір про навчання з українським вишем.
Якщо до переліку претендентів потрапило менше ніж 30 людей або їх 30 рівно, премію присуджують усім з них. А якщо до переліку претендентів потрапило понад 30 осіб, її присуджують тим, чий результат (загальна сума балів з чотирьох навчальних предметів) є більшим щонайменше на 1 бал, ніж результат 31-го претендента у переліку.
Раніше ми розповідали, що українець, який став найкращим іноземним студентом військової академії Британії, повернувся додому до Львова.
А також ми публікували докладну інструкцію, як пройти реєстрацію для ЗНО, що проходитиме з 1 лютого по 9 березня.