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Одна из самых популярных фамилий в Украине - Кушнир. А вы знаете значение этого слова?

Воскресенье 03 ноября 2024 08:05
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Одна из самых популярных фамилий в Украине - Кушнир. А вы знаете значение этого слова? Какое значение имеет слово "кушнір" (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Фамилия "Кушнір" старинная и имеет интересное происхождение, которое стоит исследовать. Сейчас эта фамилия входит в 50 самых популярных в Украине и ее носят почти 28 000 человек.

Что означает слово "кушнір", рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на разъяснение языковеда и преподавателя Александра Авраменко на канале в YouTube.

Больше всего носителей фамилии "Кушнір" во Львовской области, на Волыни, в Ивано-Франковской области, на Закарпатье, в Виннице и Черновцах. И старинная фамилия происходит от профессии.

"Мы знаем такие фамилии как Кушнір, Кушніренко, Кушнірук, но что означает общее название?", - начал урок Александр Авраменко.

Он добавил, что некоторые люди считают, что так раньше в древности называли мастера по лепке кувшинов. Но это неправильно.

"Кушнір - давняя профессия. Это специалист, который выделывает мех из шкуры и шьет меховые изделия", - объясняет Александр.

Кушнірство - это была распространенная профессия не только в Украине, но и в других странах. Меховые изделия в древности были очень ценными и мастера-кушніри обрабатывали шкуры животных, изготовляли из них одежду, головные уборы, перчатки и другие аксессуары. Особые навыки и знания, которые требовала эта профессия, передавали из поколения в поколение.

Обратите внимание, в слове "хутро" мы ставим упор на последний слог (на громкую "о"). Такая же логика и в произношении слова "хутряний" (ударение громкой "и"), отмечает филолог.

Александр Авраменко добавил, что слово "кушнір" запечатлено в украинском народном творчестве известной поговоркой:

"Одна думка в лисиці, а інша - в кушніра".

"Думаю, когда знаешь значение слова "кушнір", то и растолковать поговорку нет нужды", - заканчивает свой урок Александр Авраменко.

Раньше мы писали, что в наших паспортах куча ошибок и часто неправильно пишут отчество.

А еще рассказывали о том, какие в украинском языке существуют слова букву "и".

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