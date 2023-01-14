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Холостяк 12 назвал победительницу: что известно о красавице, получившей кольцо

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Суббота 14 января 2023 12:17
Холостяк 12 назвал победительницу: что известно о красавице, получившей кольцо Стало известно, кто победил в Холостяке (фото: instagram.com/holostyachka__stb)
Автор: Светлана Мащенко

Проект Холостяк 12 завершился в пятницу, 13 января, объявлением победительницы – девушки, завоевавшей сердце главного героя Алекса Топольского.

Что известно о невесте Холостяка – смотрите в материале Styler ниже.

Победительница - Екатерина Лозовицкая

24-летняя Катя называет себя фотомоделью из Киева. И она ошеломила Алекса уже на первой встрече, придя в наряде с откровенными разрезами.

Зная о своих прелестях, девушка умело их использовала. Еще перед знакомством она передала Алексу коробку, в которой находилась ее маленькая бумажная копия. Топольский должен был выбрать наряд, в котором девушка должна предстать перед ним. Больше всего мужчине понравилось черное вечернее платье.

Холостяк 12 назвал победительницу: что известно о красавице, получившей кольцо

В финале бизнесмен выбрал Катю и признался ей в любви. Он спросил, примет ли она от него кольцо. Алекс выбрал соблазнительную шатенку среди 19 участниц.

Холостяк 12 назвал победительницу: что известно о красавице, получившей кольцо

Топольский признался девушке в чувствах

"Кате, когда я услышал каким ты видишь наше будущее, увидел твои искренние сомнения и одновременно веру в нас, я почувствовал твое настоящее желание наших с тобой отношений. В сердце моем зазвучало твое имя. Помнишь, я говорил, что уже даже и забыл, и не знаю, что такое влюбленность? Теперь я знаю, что это. Это то, что я испытываю к тебе. Я верю в то, что это чувство взаимное и оно сделает наше будущее счастливым. Катя, я хочу быть с тобой. Ты примешь это кольцо?" - спросил Алекс у девушки.

"Да! Я тоже хочу быть с тобой", - ответила Екатерина.

Холостяк 12 назвал победительницу: что известно о красавице, получившей кольцоХолостяк 12 назвал победительницу: что известно о красавице, получившей кольцо

Фото: https://www.instagram.com/kateryna_lozovytska

Мужчина надел на палец девушки кольцо с бриллиантом и они слились в нежном поцелуе.

Раньше мы писали о скандале на шоу Холостяк. Одна из участниц рассказала правду о проекте.

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шоу Холостяк