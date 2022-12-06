Одна из этих песен представит Украину на Евровидении 2023: слушайте прямо сейчас

Песни участников Нацотбора на Евровидение 2023

Уже известные названия всех песен, с которыми конкурсанты Нацотбора будут бороться за победу. 5 из них будут на английском языке, все остальные - на украинском.

2TONE - "Квітка"

2TONE - это дуэт уличных музыкантов, которых вы могли видеть в "Голосі країни".

Для ребят Нацотбор - еще одна возможность ознакомить со своими песнями как можно более широкую аудиторию.

Angelina - "Stronger"

Ангелина Теренникова принимала участие в шоу "Голос. Діти".

Участие в Нацотборе для нее не в новинку - в 2019 году девушка была финалисткой Национального отбора на Детское Евровидение. Теперь попытается победить на взрослом уровне.

DEMCHUK - "Alive"

Вася Демчук - это "главный романтик молодой украинской сцены и украинского ТикаТока". Правда, по версии самого Васи…

Следует заметить, что его самые популярные песни (в том числе вторая версия трека "Sorry" в дуэте из NK) на русском языке.

FIINKA - "Довбуш"

Эту песню актриса, автор канала Ліжник TV Ирина Выхованец написала на основе легендарной песни о Довбуше "Ой, попід гай зелененький". Она драйвовая. Но до "Грубої" ей еще далеко…

Jerry Heil - "WHEN GOD SHUT THE DOOR"

В двуязычной песне Jerry Heil есть народные мотивы. Иностранцам, очевидно, понравится. Если проводить аналогии с прошлогодним Нацотбором, то это среднее между композициями Алины Паш и Kalush Orchestra.

KRUTЬ - "Колискова"

Марина Круть во второй раз попытается выиграть Нацотбор на Евровидение.

Это одна из самых оригинальных и нестандартных участниц конкурса. Однако и песню ее могут понять не все.

Moisei - "I'm Not Alone"

Моисей Бондаренко. Вы его точно видели - парень стал известен как скрипач, играющий на фронте. Его видео набирают миллионы просмотров в социальных сетях. Сейчас он служит в рядах ВСУ, но не прекратил творческую деятельность!

OY Sound System - "Ой, тужу"

Это музыкальный проект, созданный братьями Марком и Тарасом Галаневичами и Викторией Родько, мощно переплетающей аутентику с бейсом и другой электроникой.

На нынешнем Нацотборе OYSS станут глотком свежего воздуха.

Tember Blanche - "Я вдома"

Участники Tember Blanche написали для Евровидения "песню о любви к своему дому при всем происходящем вокруг".

Саша Ганапольская и Влад Лагода - действительно одни из самых главных романтиков украинской инди-сцены сегодня.

TVORCHI - "Heart Of Steel"

Финалисты Нацотбора на Евровидение 2020 снова хотят попытаться завоевать шанс представить Украину на песенном конкурсе. Выйдет ли у них в этот раз? Стоит заметить, что композиция того года "Bonfire" была более драйвовой.

Напомним, что 67-й песенный конкурс состоится в Англии после победы Kalush Orchestra в Турине из-за того, что организаторы не позволили провести мероприятие в стране-победительнице (то есть в Украине) по соображениям безопасности.

Гранд-финал Евровидения 2023 состоится на многоцелевой Liverpool Arena (которая сейчас называется M&S Bank Arena Liverpool) у реки Мерси в субботу, 13 мая, а полуфиналы пройдут 9 и 11 мая.

Вот так выглядит место проведения Евровидения 2023 года (фото: mandsbankarena.com)