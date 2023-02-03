Почему спать с котом или собакой - это плохая идея: об этом вы могли не знать

Некоторые владельцы домашних животных настолько привязаны к своим пушистым комочкам, что не могут без них жить и даже приглашают их разделить свою постель. Многие так чувствуют близость со своим питомцем.

Но хорошая ли это привычка? Несмотря на популярность, эта практика имеет свои недостатки и может даже нести потенциальный риск для здоровья. Почему это нехорошо рассказали в издании Sante Plus.

Опасно ли спать с кошкой или собакой в ​​постели?

Конечно, пребывание рядом с собакой или кошкой может значительно улучшить ваше настроение. Но вы будете удивлены, узнав, что совместная кровать с вашим питомцем имеет не только преимущества.

Как и новорожденные, домашние животные могут разбудить вас ночью и нарушить ваш сон. Если у вас уже есть четвероногий друг или вы планируете его завести, подумайте о том, чтобы найти для него постоянное место для отдыха, не нарушая ваш спокойный сон. Дело в том, что некоторые домашние животные очень активны ночью и поэтому могут будить вас несколько раз.

Владельцы щенков могут подтвердить это: они могут жаждать вашего внимания, потому что им скучно или они проголодались. Точно так же некоторые собаки могут не давать вам спать по ночам из-за своего громкого храпа. Если вы чутко спите, лучше не держать питомца в спальне.

Если шум с улицы потревожит собаку - она может начать громко лаять. Бывает, что животное неожиданно просыпается и из-за рефлекса может случайно укусить вас. Также у некоторых питомцев есть вши или блохи, которые могут проникнуть в постель.

Почему коты любят спать в постели?

Коты очень любят спать. Несмотря на свое известное безразличие, кошки любят своих хозяев почти так же сильно, как и собаки. Хотя они иногда кажутся надменными и отстраненными, сон в вашей постели - это их способ выразить свою привязанность и дать вам понять, что они ценят вашу компанию. Котята обожают спать с человеком.

Также вашей кошке нравится спать с вами, потому что это место успокаивает ее. Животные, как правило, наиболее уязвимы во время сна. Для собственной безопасности ваша кошка может предпочесть спать с вами. Если она присоединится к вам в постели, она успокаивается и оберегает вас.