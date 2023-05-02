Одна ежедневная привычка приводит к ожирению, высокому давлению и диабету. Вы тоже это делаете

У многих людей существует привычка сделать посреди рабочего дня небольшой перерыв на сон. Многочисленные исследования доказали, что это оказывает положительное влияние на работу мозга, повышая его продуктивность. Однако не так давно появились и противоположные заявления ученых.

Об этом говорится на сайте Medical Daily.

Почему дневной сон популярный в мире

Дневной сон во многих странах Средиземноморья называется "сиеста". В Испании это особенно распространенная практика, когда на один час каждый день все останавливаются, чтобы вздремнуть.

Вот некоторые преимущества сиесты:

уменьшение недостатка сна

улучшение памяти

эффективная борьба со стрессом

улучшение бдительности, реакций и эффективности

Что подозрительного обнаружили ученые

Однако исследователи утверждают, что преимущества полуденного сна зависят от продолжительности сна. Дремота, которая длится более 30 минут, может вызвать инертность сна, ощущение вялости и задержку реакции.

В новом исследовании было оценено более 3 000 взрослых, чтобы понять, как продолжительность сиесты влияет на общее состояние здоровья. Предыдущее исследование, проведенное в Великобритании, показало, что сиеста связана с повышенным риском ожирения.

В этот раз исследователи обнаружили, что дремлющие днем в течение 30 минут или дольше чаще имеют более высокий индекс массы тела, высшее кровяное давление и метаболический синдром. Это ряд состояний, повышающих риск сердечных заболеваний, инсульта и диабет 2 типа.

"Не все сиесты одинаковы. Продолжительность времени, положения сна и другие специфические факторы могут повлиять на результаты сна для здоровья", - сказал один из ученых.