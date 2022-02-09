Одна за однією вдарять сильні магнітні бурі: найнебезпечніші дні

Дати найближчих магнітних бур

Згідно з даними Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця, ФІАН, найближча дводенна магнітна буря трапиться 13-14 лютого, затьмаривши нам свято всіх закоханих - День святого Валентина.

У ці дні експерти прогнозують магнітну бурю "червоного" рівня G1.

Скрін: дати магнітних бур (tesis.lebedev.ru)

Що називають магнітною бурею

Вчені під терміном "магнітна (геомагнітна) буря" мають на увазі порушення магнітосфери планети, що виникає в результаті посиленого обміну енергії сонячного вітру з космічним середовищем, що оточує Землю.

Подібне явище може тривати кілька годин, а може - кілька днів.

Кому небезпечне таке явище

При магнітній бурі проблеми зі здоров'ям: головні болі, мігрень, "скачки" тиску, загострення хронічних хвороб, можуть виникати у людей з метеочутливістю, літніх, людей з ССЗ, іншими небезпечними станами.

У небезпечні дні люди можуть відчувати тривожність, страждати від безсоння, перепадів настрою і так далі.

Як уберегтися від магнітних бур

Якщо у вас є проблеми зі здоров'ям, проконсультуйтеся з сімейним лікарем напередодні, і тримайте необхідні вам ліки поруч.

Медики також радять дотримуватися ЗСЖ, менше нервувати, більше відпочивати, повноцінно спати.

Якщо є можливість, візьміть вихідний, виспіться, прогуляйтеся на свіжому повітрі. А рішення важливих відповідальних завдань перенесіть на інший день.