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Дві ознаки на обличчі можуть попередити вас про розвиток небезпечної хвороби

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Середа 09 лютого 2022 10:40
Дві ознаки на обличчі можуть попередити вас про розвиток небезпечної хвороби Колаж РБК-Україна: хворобу печінки можна дізнатися за симптомами на обличчі
Автор: Світлана Мащенко

Медики з'ясували, що за двома ознаками на обличчі можна визначити розвиток небезпечної жирової хвороби печінки.

Про це пише Express.

Що таке жирова хвороба печінки?

Неалкогольна жирова хвороба печінки (НАЖБП) - це патологічна зміна тканини печінки через надмірне відкладення жирових крапель в гепатоцитах (клітинах печінки). Такий стан ще називають стеатозом, або жировою дистрофією.

Алкогольна жирова хвороба печінки (АЖБП) - розвивається у тих, хто вживає надмірну кількість алкоголю.

Лікарі кажуть, що деякі люди з жировою хворобою печінки можуть не мають взагалі ніяких симптомів, особливо на ранніх стадіях, в той час як в запущених випадках (ближче до розвитку цирозу) більш ймовірна поява симптомів.

Цироз печінки, тобто її рубцювання, може бути незворотній і звичайно ж дуже небезпечний для життя.

За якими ознаками визначити хворобу

На думку експертів, носові кровотечі і жовті очі можуть вказувати на небезпечний стан.

Крім того розвиток цирозу може включати такі симптоми:

  • сплутаність свідомості,
  • свербляча шкіра,
  • павутиноподібні скупчення кровоносних судин.

Крім того жирову хворобу печінки можна діагностувати за спеціальним аналізом крові.

НАЖБП пов'язана з наступними станами:

  • надмірна вага або ожиріння,
  • резистентність до інсуліну, високий рівень цукру в крові (гіперглікемія), що вказує на преддіабет або діабет 2 типу,
  • високий рівень жирів, особливо тригліцеридів, в крові.

Раніше названий продукт, від якого швидко старіє шкіра на обличчі. Експерти радять забути про нього назавжди.

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