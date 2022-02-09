Одна за одной ударят сильные магнитные бури: самые опасные дни

Магнитные бури накроют Землю в ближайшие дни, вызвав ухудшение здоровья у многих людей. Эксперты предупреждают, что пик ударов придется на выходные.
Даты магнитной бури, как уберечься, и для кого они опасны - читайте ниже в нашем материале Styler.
Согласно данным Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца, ФИАН, ближайшая двухдневная магнитная буря случится 13-14 февраля, омрачив нам праздник всех влюбленных - День святого Валентина.
В эти дни эксперты прогнозируют магнитную бурю "красного" уровня G1.
Скрин: Даты магнитных бурь (tesis.lebedev.ru)
Ученые под термином "магнитная (геомагнитная) буря" подразумевают нарушение магнитосферы планеты, возникающее в результате усиленного обмена энергии солнечного ветра с космической средой, окружающей Землю.
Подобное явление может длиться несколько часов, а может - несколько дней.
При магнитной буре проблемы со здоровьем: головные боли, мигрень, "скачки" давления, обострение хронических болезней, могут возникать у людей с метеочувствительностью, пожилых, людей с ССЗ, другими опасными состояниями.
В опасные дни люди могут испытывать тревожность, страдать от бессонницы, перепадов настроения и так далее.
Если у вас есть проблемы со здоровьем, проконсультируйтесь с семейным врачом накануне, и держите необходимые вам лекарства рядом.
Медики также советуют придерживаться ЗОЖ, меньше нервничать, больше отдыхать, полноценно спать.
Если есть возможность, возьмите выходной, выспитесь, прогуляйтесь на свежем воздухе. А решение важных ответственных задач перенесите на другой день.
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