Одна из стран ЕС не хочет больше принимать беженцев: к чему готовиться украинцам

Некоторые районы и муниципалитеты Германии заявили об ограничении возможности приема новых беженцев. Речь идет и о людях из Украины, которые спасаются от полномасштабного вторжения РФ.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о позиции президента Немецкой ассоциации районов, отношении к украинцам и вероятности депортации.

Позиция президента Немецкой ассоциации районов

По словам президента Немецкой ассоциации районов (DLT) Рейнхарда Загера, округа Германии предупреждают о "чрезмерных требованиях" на фоне постоянного высокого уровня миграции.

"Несколько районов и муниципалитетов переполнены регулярной и нелегальной миграцией. Интеграция всех людей больше невозможна. Проблемы становятся все больше и больше", - подчеркнул чиновник.

Он уточнил, что именно поэтому районы больше не хотят принимать беженцев из Украины.

Что предлагают беженцам из Украины

Загер отметил, что только в районе Баден-Вюртемберг (в юго-западной части Германии) проживает вдвое больше украинских беженцев, чем во всей Франции.

"При всей важной солидарности с Украиной мы вдаемся в вопрос - нужно ли стольким людям из страны, которую атакует Россия, приезжать к нам", - добавил он.

В то же время президент DLT предложил украинцам оставаться в безопасных местах на западе Украины.

"Возможно, Польша также была бы готова принять больше украинских беженцев, если бы была поддержка со стороны ЕС", - отметил мужчина.

Угрожает ли беженцам депортация

Глава DLT рассказал, что количество искателей приюта падает, однако "настоящего изменения тенденции" пока не предусмотрено.

По его словам, зимой цифры всегда снижались. Кроме того, несмотря на обещания федерального правительства, маловероятно, что количество депортаций существенно возрастет.

"Осеннее объявление канцлера Олафа Шольца о том, что государство "наконец-то будет массово депортировать" людей, было ничем иным, как успокаивающей таблеткой с горьким привкусом, поскольку она не сработала", - подчеркнул чиновник.

Исходя из этого, он призвал граждан - от имени округов - к "последовательной защите границ Германии, пока внешние границы ЕС так пористы", чтобы предотвратить въезд в страну мигрантов без перспективы защиты и убежища.

Кроме того, он предложил "масштабные политические дебаты", отметив, что более 300 тыс. человек в год невозможно принимать.

"Необязательно называть это верхним пределом. Однако описание измерения того, что доступно, необходимо", - подытожил Загер.