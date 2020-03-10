Одна з головних героїнь покинула серіал "Свати": перші деталі

Серіал "Свати" (фото: instagram.com/svati_official)

Серіал "Свати" покинула одна з ключових актрис - Людмила Артем'єва

Серіал "Свати" залишила актриса, яка виконала одну з головних ролей, Людмила Артем'єва. Схоже, що її героїню - Ковальову Ольгу глядачі не побачать у "Сватах-7", які зараз знімаються. Про це розповіла Тетяна Кравченко, виконавиця ролі Валюхи Будько, пишуть росЗМІ.

Зазначимо, що останній сезон серіалу "Свати" вийшов у світ аж у 2013 році. І з того часу серіал переслідують різні неприємності, які перешкоджають роботі над ним. Частину сезону зняли ще у 2017-му в Білорусі, також планувалося знімати в Грузії, але роботу призупинили. Решту кадрів планують дозняти у 2020 році, попередньо відомо, що зйомки пройдуть в Молдові.

За словами Тетяни Кравченко, Артем'єва відмовилася зніматися в новому сезоні нібито через гроші.

"Я нарешті зустріла своїх улюблених партнерів - Федю Добронравова, Колю Добриніна... Крім Артем'євої, яка відмовилася зніматися. Чому? Начебто, щось там через гроші. Може, запросила багато?! Не знаю..." - поділилася Кравченко.

Олександр Феклістов і Людмила Артем'єва (фото: instagram.com/svati_official)

У новому сезоні, якщо він все ж буде дознятий, покажуть історію молодих Будько - їхнє знайомство і розвиток відносин. Молодого Добронравова зіграє його син Віктор, а Тетяну Кравченко в юності - актриса Дарина Рибак.

"Я про вихід з серіалу Артем'євої не чув, але в знятому блоці вона з нами не знімалася, це правда", - прокоментував ситуацію Добронравов.

Раніше ми писали що в серіалі "Свати" з'явиться новий персонаж.