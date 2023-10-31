Откровения работника клининга: вот почему не стоит останавливаться в квартирах посуточно Airbnb

По словам Шипвея, владельца Enhanced Cleaning, в компании, которая управляет Airbnbs в штате, его попросили о весьма странных вещах. Перед уборкой квартир он получил список условий, которые его попросили выполнить.

Например, компания его попросила не стирать постельное белье после каждого пребывания, чтобы сэкономить на расходах на стирку. Также его просили складывать полотенца, которые "не выглядят грязными или испачканными" обратно в шкаф и убирать посуду, которой "вероятно" не пользовались.

"За день до того, как мы должны были отправить одну из наших команд, мы получили письмо от управляющей компании. В этом электронном письме они сообщили нам, что у них есть процедура, которой они хотели бы, чтобы мы следовали для экономии средств. Чем больше я читал это письмо, тем больше я приходила в ужас", - говорит Шипвей.

Компания, с которой ему пришлось работать, управляет 50-60 Airbnb в Западной Австралии стоимостью от 200 до 500 долларов за ночь с дополнительной платой за уборку. И, по его словам, такая практика, является "стандартом в сфере Airbnb".

"Они просто хотели, чтобы мы сняли белье, перевернули его так, чтобы верх оказался внизу, чтобы постель выглядела чище", - описывает он.

Также его команду снабдили небольшим распылителем, который помогает распрямить простыни и создать видимость, что они не были мятыми.

"Они также сказали, что снабдят нас небольшим распылителем, которым мы сможем распылять простыни, чтобы они стали менее мятыми и выглядели так, как будто ими не пользовались предыдущие гости", - добавил он.

Если же полотенца были не слишком грязными, их нужно было сложить снова на кровати или положить в шкаф.

"Они сказали, что любую посуду, оставшуюся в раковине или в посудомоечной машине, которая использовалась, но не выглядела грязной, можно просто положить обратно в ящики для следующего гостя", - добавил Шипвей.

А полы помыть и пропылесосить нужно только там, где есть следы.

"Они просто сказали нам убирать там, где было очень очевидно, что есть грязь, отпечатки пальцев и тому подобное", - рассказал работник клининга.

По словам Шипвея, есть несколько отличных Airbnbs, и это был его первый такой опыт в качестве уборщика. Он считает, что большинство посуточных сервисов сильно отстают от отелей и именно из-за такой экономии и жадности.

"Они просто хотят заработать немного дополнительных денег на пребывании, и поэтому жертвуют уборкой. Это действительно отвратительно и тревожно думать, что следующий отель типа "постель и завтрак", в который вы собираетесь поехать, может работать вот так", - добавил он.

От работы с компанией, которая предоставила клинингу такой список, он отказался и сказал прямо, что не хочет, чтобы его команды ассоциировали с таким стандартом уборки. А позже он сообщил об инциденте в Airbnb.