Как найти скрытую камеру в номере отеля: "секретные" способы от экспертов

Скрытые камеры не новая проблема в отелях. Туристы по всему миру периодически находят их в номерах, чем очень обеспокоены. Но есть несколько способов, которые помогут вам обнаружить такое устройство, ведь оно нарушает право на конфиденциальность.

О том, как можно это сделать, пишет CNBC .

Обыщите номер

"Хозяевам Airbnb разрешается иметь камеры в своих домах, но они должны сообщить об этом гостей. А еще камеры нельзя размещать в частных помещениях", - рассказал Кеннет Бомбас, генеральный директор разведывательной компании Global Threat Solutions.

По его словам, первое, что он делает, заходя в гостиничный номер, выключает электронные часы. Ведь почти все скрытые камеры спрятаны в бытовых устройствах, таких как осветительные приборы, термостаты и подключенные к розетке.

"Рассмотрите номер, обратите внимание на необычные вещи, а затем осмотрите их поближе", - советует Бомбас.

Даже хорошо скрытые камеры отражают свет, если он попадает на их объектив.

"Если вы посветите фонариком на подозрительную вещь, где, вероятно, есть скрытая камера, вы увидите там отражение. Это довольно хороший способ обнаружить камеру", - рассказал эксперт.

Присмотритесь к сети Wi-Fi

По словам Бомбаса, скрытая камера должна быть подключена к локальной сети Wi-Fi, чтобы ее можно было просматривать удаленно.

Приложения сканирования Wi-Fi, такие как Fing, могут идентифицировать устройства в сети, включая камеры.

"Те, кто используют скрытые камеры, могут иметь отдельную сеть Wi-Fi для трансляции видео в прямом эфире, но программы для сканирования Wi-Fi также могут определить, сколько сетей находится в помещении", - рассказал Бомбас.

Однако Коди Кинзи, исследователь по безопасности данных и аналитической компании Varonis, предупредил, что сетевой сканер может не все уловить.

"Следующее, что вы можете сделать - это поискать устройства, которые транслируют собственное сетевое название", - подчеркнул он.

Кинзи рекомендовал использовать такие приложения, как WiGLE, чтобы находить устройства, "транслирующие названия сети Bluetooth и Wi-Fi.

Видеокамера может быть встроена в бытовые предметы (фото: Freepik)

Примените детектор скрытой камеры

Детекторы "шпионских" камер могут искать радиочастоты, подключенные к скрытым устройствам. Их можно легко приобрести в интернете на сайтах Amazon или AliExpress.

Но этот метод работает, только когда скрытая камера передает данные. Те устройства, которые имеют карты памяти и записывают туда данные, нельзя обнаружить с помощью этих сенсоров.

Также можно купить радиочастотный сканер, но он менее эффективен.

Что делать, если вы нашли камеру

Обнаружив камеру, немедленно отключите ее, не повредив, поскольку прошивка устройства может содержать идентификационную информацию, такую как учетные данные для входа и сеть Wi-Fi, к которой она подключена.

Об обнаруженных камерах нужно сообщить регистратуре отеля или даже позвонить в полицию. А самим туристам лучше переселиться в другую гостиницу.