Одиноких українців "кидають" на гроші: стало відомо про нову схему обману

У мережі розповіли про те, як шахраї обманюють довірливих самотніх пенсіонерів. Ця історія сталася з 82-річною жінкою з Києва 8 серпня. Старенькій жінці зателефонували на домашній номер телефону і представилися співробітниками "Управління праці та соціального захисту населення". Жінка дійсно перебуває на обліку в цій службі і тому без сумнівів почала відповідати на питання нібито співробітників служби.

Як повідомляється на сторінці "Київ Оперативний" у Facebook, пенсіонерці сказали, що зараз держава змінює пенсійні посвідчення на нові пластикові, а також проводить обмін старих грошових купюр на нові. "Співробітниця" соцслужби випитала у пенсіонерки, скільки грошей у неї є в квартирі і через 10 хвилин у двері постукали нібито співробітники для обміну грошей.

На порозі шахраї взяли у бабусі долари і гривні еквівалентом 92 тисячі гривень, а натомість вручили їй сувенірні купюри, але про це вона дізналася пізніше. Після того, як 82-річна жінка зрозуміла, що її ошукали у неї стався серцевий напад. Всі гроші вона збирала протягом життя.

В коментарях українці припустили, що хтось зливає шахраям персональні дані самотніх пенсіонерів і потрібно бути дуже обережними і не довіряти нікому.

Як ми раніше писали, у Києві шахрай намагався відібрати квартиру у ветерана АТО.

Нагадаємо, аферисти з Сум "розвели" квартирантів на 60 тисяч гривень. Спритні шахраї спочатку здають квартиру, а потім поки нікого немає вдома - змінюють замок на двері і вивозять речі.