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Одному знаку Зодиака сильно повезет с деньгами в октябре 2022

Фото: Гороскоп на октябрь 2022 (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Гороскоп на октябрь 2022 года расскажет о знаке Зодиака, которому больше всего повезет с финансами и карьерой.

Прогнозом со Styler поделилась знаменитый астролог Арина Артуровна. Эксперт рекомендует читать гороскоп по своему Асцеденту (восходящему знаку) и по знаку Зодиака.

И этот счастливчик – Стрелец!

В октябре 2022 у Стрельцов реализуются многие планы и надежды. Ожидайте помощь от спонсоров, друзей или покровителей, возможны соцвыплаты. Уже в октябре вас ждут благоприятные перемены в условиях проживания и решение проблем с жильем.

Многим поступят предложения работать дома удаленно и получать хороший доход. Может прийти помощь, откуда вы ее совсем не ждали. Прибыль получат те, кто занимается торговлей, занимается интеллектуальным трудом, консультанты и посредники в разных сферах.

Для тех, кто давно мечтал получить водительские права, можно отправиться на курсы вождения. Много дружеских встреч и посиделок с людьми, с которыми у вас есть общие интересы или дела.

Также читайте подробный прогноз для всех знаков Зодиака на октябрь 2022 года.

Кроме того, мы писали, каким знакам Зодиака написано на роду быть миллионерами.

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Гороскоп