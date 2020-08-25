Один з найпопулярніших курортів буде закритий для українців до кінця 2020 року

Популярний курорт на острові Балі в Індонезії залишиться закритим для туристів до кінця 2020 року. Таке рішення ухвалила місцева влада.

Острів Балі планували відкрити для відвідування туристів з 11 вересня, проте губернатор острова Ваян Багаття підтвердив, що курорт відкривати не будуть до кінця 2020 року. Про це пише видання Jakarta Post.

"Уряд, як і раніше забороняє своїм громадянам виїжджати за кордон принаймні до кінця 2020 року. Відповідно до політики ми також не можемо відкрити ворота для іноземних мандрівників до кінця 2020 року, оскільки ситуація в Індонезії, включаючи Балі, небезпечна для прийняття", заявив Ваян Багаття і додав, що багато країн ввели суворі обмеження до 2021 року.

За даними місцевої влади, епідеміологічна ситуація на острові на цей момент ще небезпечна. Також на туристичний бізнес острова дуже сильно вплинула пандемія. Більш як три тисяч людей втратили роботу, десятки тисяч людей були змушені піти у неоплачувані відпустки. На цей час ситуацію трохи рятує внутрішній туризм.

За станом на кінець серпня, в Індонезії зареєстровано понад 155 тисяч інфікованих коронавірусом. За весь період пандемії загинуло від COVID-19 близько 7 тисяч осіб. В останні дні щодня реєструють понад 2 тисяч нових випадків на добу.

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