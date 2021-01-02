Одна ознака для всіх видів раку: названий тривожний симптом захворювання

Онкологія – захворювання, яке рідко вдається виявити на початку його розвитку. Попри це, медики все ж з'ясували, які зміни в організмі можна помітити на ранніх стадіях онкологічної хвороби. Так, загальним для всіх і одним з перших ознак раку є хронічна втома і різка втрата ваги. В яких ситуаціях апатичність і коливання ваги можуть служити приводом звернутися до онколога – читайте нижче.

Як розповідається на сайті Національного Інституту Раку США, при сильній втомі людина навіть не може займатися ніякою фізичною активністю, оскільки це стає просто нездійсненним випробуванням. Апатія тільки збільшується з часом та розвитком хвороби. Відзначається, що такий стан може зберігатися місяцями, поки не стануть з'являтися інші симптоми й людина все ж наважиться звернутися за медичною допомогою.

Іншим дуже важливим симптомом є різке схуднення. Якщо ви не змінювали раціон і раптом різко почали скидати вагу, то відразу ж необхідно звернутися до лікаря і здати всі необхідні аналізи.

Онколог зазначив, що дуже важливо, щоб виявити хворобу на ранній стадії, щоб швидко почати лікування, оскільки від цього буде залежати його ефективність.

При цьому дослідники інституту наголошують: панікувати відразу не потрібно. Лише при тривалому спостереженні цих симптомів є сенс турбуватися. Напади апатії або коливання ваги – природні стани для людини.

Якщо ж ви продовжуєте худнути, а хронічна втома тільки посилюється – це привід звернутися до лікаря. Часто рак не викликає болю, тому не варто чекати розвитку хвороби до важких стадій, перш ніж звернутися до лікаря.

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