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Як вчасно розпізнати рак кишківника: медики назвали головний застережливий симптом

Велика Британія, Четвер 24 грудня 2020 18:29
Як вчасно розпізнати рак кишківника: медики назвали головний застережливий симптом
Онкологи розповіли про симптоми раку кишківника (колаж РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

Симптоми раку кишківника (колоректальний рак) можуть тривалий час залишатися непоміченими та не викликати у людини якісь нездужання. При цьому безконтрольне розмноження ракових клітин у товстій і прямій кишці "непомітно" буде продовжуватися, посилюючи проблему.

Медики називають головною попереджуючою ознакою раку кишківника зміну звичного стану калу через присутність крові. Про це йдеться в матеріалі Cancer Research UK.

Фахівці зауважують, що він набуває смолистого вигляду, як дьоготь.

За словами онкологів, кров, яка проникає у випорожнення з верхніх відділів кишківника, не виглядає яскраво-червоною - до моменту потрапляння в стілець вона перестає бути свіжою, стає темною і здатна зробити його схожим на смолу".

Симптоми раку кишківника можуть включати:

  • кровотечу із заднього проходу (прямої кишки) або кров у сечі
  • зміна стану калу, - наприклад, більш рідкий, більш часте сечовипускання або запор
  • ущільнення, яке лікар може відчути в задньому проході або животі, частіше з правого боку
  • відчуття необхідності напружити задній прохід навіть після відкриття для спорожнення кишківника
  • схуднення
  • біль в животі або задньому проході
  • втома та задишка, викликані більш низьким, ніж зазвичай, рівнем еритроцитів (анемія).

Також медики кажуть, що іноді рак може заблокувати кишківник. Це називається непрохідністю кишківника.

Симптоми непрохідності кишківника включають:

  • переймоподібні болі в животі
  • відчуття здуття
  • запор і нездатність переносити вітер.

Непрохідність кишківника - це невідкладна ситуація, наголошують експерти. Медики настійно рекомендують у таких випадках негайно звернутися до лікаря або відділення невідкладної допомоги у найближчій лікарні.

Нагадаємо, нещодавно вчені розповіли, чому рак легень розвивається у некурящих.

Також ми писали про те, коли збільшені лімфовузли можуть служити симптомом раку і коли потрібно терміново йти до лікаря.

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