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Чому не можна пити каву на голодний шлунок: може призвести навіть до онкології

Четвер 24 грудня 2020 06:44
Чому не можна пити каву на голодний шлунок: може призвести навіть до онкології
Дієтологи розповів про шкоду кави на голодний шлуноr (фото:pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

Кава - це один з найпопулярніших напоїв людства. А її запах вранці може звести з розуму. Але чому ж не можна пити цей підбадьорливий напій на голодний шлунок? Дієтологи пояснили, що це може завдати організму серйозної шкоди.

Чашка гарячої кави, випита натщесерце, може дратувати стінки шлунка, підвищуючи кислотність секрету. Часті подібні експерименти можуть призвести до появи хронічних захворювань. Вважається, що якщо в чорний кава додати молоко, то дія його стане м'якше. Про це пише "Ліга кави".

Людям з підвищеною кислотністю особливо не рекомендується пити каву натщесерце. Не забувайте, що чашкою ароматного напою ви можете насолодитися після повноцінного сніданку, що включає в себе, білки жири і вуглеводи.

Тривале вживання цього напою натщесерце може призвести до гастриту або навіть до виразки шлунка, з можливою трансформацією в онкологію. При виразці і гастриті пити каву категорично забороняється.

До речі, розчинна кава для шлунка найшкідливіша. Поза всякою залежністю від її виду (гранульована, порошкова або сублімована) - цей продукт дуже негативно впливає на шлунок. У меленій каві найбільш небезпечною для людини складовою виступає гуща, що містить різні компоненти, що негативно впливають на організм.

Як ми писали раніше, лікарі вважають, що найбільш корисними напоями для нашого організму крім води є чай і кава, але пити їх звичайно ж потрібно без цукру.

Раніше ми повідомляли, з якими продуктами категорично не можна вживати чай.

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