Один признак для всех видов рака: назван тревожный симптом заболевания

Онкология – заболевание, которое редко удается обнаружить в начале его развития. Несмотря на это, медики все же выяснили, какие изменения в организме можно заметить на ранних стадиях онкологической болезни. Так, общим для всех и одним из первых признаков рака является хроническая усталость и резкая потеря веса. В каких ситуациях апатичность и колебания веса могут служить поводом обратиться к онкологу – читайте ниже.

Как рассказывается на сайте Национального Института Рака США, при сильной усталости человек даже не может заниматься никакой физической нагрузкой, поскольку это становится просто неосуществимым испытанием. Апатия только увеличивается со временем и развитием болезни. Отмечается, что такое состояние может сохраняться месяцами, пока не станут появляться другие симптомы и человек все же решится обратиться за медицинской помощью.

Другим очень важным симптомом является резкое похудение. Если вы не меняли рацион и вдруг резко начали сбрасывать вес, то сразу же необходимо обратится к врачу и сдать все необходимые анализы.

Онколог отметил, что очень важно, чтобы выявить болезнь на ранней стадии, чтобы быстро начать лечение, поскольку от этого будет зависеть его эффективность.

При этом исследователи института подчеркивают: паниковать сразу не нужно. Только при длительном наблюдении этих симптомов есть смысл беспокоиться. Приступы апатии или колебания веса – естественные состояния для человека.

Если же вы продолжаете худеть, а хроническая усталость только усугубляется – это повод обратиться к доктору. Часто рак не вызывает боли, поэтому не стоит ждать развития болезни до тяжелых стадий, прежде чем обратиться к врачу.

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