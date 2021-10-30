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Один в палаті та плаче: чим закінчився скандал з покинутим хлопчиком у лікарні Запоріжжя

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Запоріжжя , Субота 30 жовтня 2021 20:52
Один в палаті та плаче: чим закінчився скандал з покинутим хлопчиком у лікарні Запоріжжя Хлопчика-сироту з Запоріжжя переведуть в іншу лікарню (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У Запоріжжі 1-річного хлопчика-сироту, який знаходився у 5-й дитячій лікарні і постійно був один та плакав, переведуть до іншої лікарні.

Про це на своїй сторінці в Inatagram розповіла заступниця голови Запорізької ОДА, волонтерка Злата Некрасова.

Зокрема, після того, як ситуацію з малюком оприлюднили в соцмережах, на неї звернула увагу місцева влада.

Також волонтерка опублікувала світлину, де малюк вже вдягнений і в нього у ліжечку чиста білизна.

За її словами хлопчик був переведений з 1-ї міської дитячої лікарні з підозрою на коронавірус. Однак, діагноз згодом підтвердили й дитина пройшла необхідне лікування.

"Сьогодні зробили контрольний ПЛР тест - результат негативний, малюк буде переведений назад в 1-шу лікарню, тому що там є відділення для покинутих діток і персонал, який за ними стежить. У 5 дитячій лікарні, на жаль, за такими дітками доглядають санітари, які не можуть постійно перебувати в палаті", - написала Некрасова.

Також вона додала, що зараз в малюка усе є необхідне. Окрім того, вона написала, що важливо порушити питання про те, щоб за кожною лікарнею була закріплена няня для таких діток.

Один в палаті та плаче: чим закінчився скандал з покинутим хлопчиком у лікарні ЗапоріжжяОдин в палаті та плаче: чим закінчився скандал з покинутим хлопчиком у лікарні ЗапоріжжяХлопчика-сироту із Запоріжжя переведуть в іншу лікарню (instagram.com/zlata_nekrasova)

Що було раніше

У Запоріжжі 1-річний хлопчик-сирота потрапив до лікарні. Як повідомляють очевидці, він знаходився у палаті один і постійно плакав.

Зазначається, що дитина перебуває у 5-й дитячій лікарні. В палаті він перебував напівроздягнений та постійно плакав. Також няні при дитині не було, оскільки його знайшли на вулиці й він ще ніде офіційно неоформлений.

Раніше ми повідомляли, що під Києвом хлопчик відрубав палець своїй маленькій сестрі.

Також ми писали, що на Закарпатті дитина ледь не померла від іграшки, яку мама купила в магазині.

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