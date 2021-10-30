Один в палаті та плаче: чим закінчився скандал з покинутим хлопчиком у лікарні Запоріжжя

У Запоріжжі 1-річного хлопчика-сироту, який знаходився у 5-й дитячій лікарні і постійно був один та плакав , переведуть до іншої лікарні.

Про це на своїй сторінці в Inatagram розповіла заступниця голови Запорізької ОДА, волонтерка Злата Некрасова.

Зокрема, після того, як ситуацію з малюком оприлюднили в соцмережах, на неї звернула увагу місцева влада.

Також волонтерка опублікувала світлину, де малюк вже вдягнений і в нього у ліжечку чиста білизна.

За її словами хлопчик був переведений з 1-ї міської дитячої лікарні з підозрою на коронавірус. Однак, діагноз згодом підтвердили й дитина пройшла необхідне лікування.

"Сьогодні зробили контрольний ПЛР тест - результат негативний, малюк буде переведений назад в 1-шу лікарню, тому що там є відділення для покинутих діток і персонал, який за ними стежить. У 5 дитячій лікарні, на жаль, за такими дітками доглядають санітари, які не можуть постійно перебувати в палаті", - написала Некрасова.

Також вона додала, що зараз в малюка усе є необхідне. Окрім того, вона написала, що важливо порушити питання про те, щоб за кожною лікарнею була закріплена няня для таких діток.

Хлопчика-сироту із Запоріжжя переведуть в іншу лікарню (instagram.com/zlata_nekrasova)

Що було раніше

У Запоріжжі 1-річний хлопчик-сирота потрапив до лікарні. Як повідомляють очевидці, він знаходився у палаті один і постійно плакав.

Зазначається, що дитина перебуває у 5-й дитячій лікарні. В палаті він перебував напівроздягнений та постійно плакав. Також няні при дитині не було, оскільки його знайшли на вулиці й він ще ніде офіційно неоформлений.