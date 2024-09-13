Эти знаки Зодиака забудут о неудачах. Таро-гороскоп на субботу сулит им чудесные перемены

Кому улыбнется удача в эту субботу и что сулит Таро-гороскоп, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Your Tango .

Водолей

Отбросьте все стереотипы и сомнения. Вы точно добьетесь успеха, если будете прокладывать новый маршрут. Не пытайтесь искать легкий путь, удача любит сильных. И в эту субботу вы сможете сорвать с неба все звезды, если решитесь на новые свершения.

Дева

Вас ждет день радости и счастья. Приятные эмоции вдохновят вас на громкие победы. Не бойтесь осуждения и зависти, злые языки останутся позади, вы сможете воплотить в жизнь свои мечты. Самое главное - отбросьте все лишнее и не позволяйте себе отвлекаться на незначительные мелочи.

Весы

Карты Таро указывают на то, что в субботу вам стоит выйти из тени. Не прячьтесь от проблем, пришло время взглянуть своим страхам в лицо. Если вы сильно боитесь - заручитесь поддержкой людей, которым можно довериться. Прислушивайтесь к советам и не забывайте о том, что вы сможете все, но только когда действительно этого захотите.

Овен

14 сентября вам точно не придется скучать или грустить. В этот день судьба подбросит вам немало интересных событий. Перемены наступят очень скоро, пора готовиться к началу новой жизнь. И главное дело субботы - избавление от оков, которые тянут вас на дно, сбросьте их с себя.