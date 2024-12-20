"Гринч" и не только. Звезды украинского ТВ назвали любимые новогодние фильмы

Любимые фильмы и мультфильмы звезд ТВ

Владимир Гладкий, актер "Дільничого ДВРЗ"

Люблю традиционную рождественско-новогоднюю комедию "Один дома", но еще в последнее время полюбил анимационный фильм "Гринч". Также на Netflix открыл для себя новый анимационный фильм "Клаус" - это добрая, трогательная история, советую посмотреть.

Оксана Гутцайт, ведущая Фактов ICTV

"Реальная любовь" или "Один дома". Я девушка романтическая, поэтому вера в вечную любовь у меня непоколебима!!! А "Один дома" - это классика, которая не надоедает.

Ведущие "Ранку у великому місті" Александр Швачка, Григорий Герман, Юлия Зорий

Александр: Мой любимый новогодний, рождественский фильм - "Один дома"

Григорий: Мой любимый - это или "Один дома", или "Крепкий орешек", или, если смотреть с женой и хочется такого ми-ми-мишного настроения, то это "Отпуск по обмену" с Джудом Лоу. Мультики - "Секретная служба Санты Клауса", есть совершенно удивительный испанский мультик "Клаус" тоже на эту тему. По большому счету на новогодние и рождественские праздники хочется смотреть что угодно где есть санты, эльфы подарки и так далее, потому что это все прежде всего о настроении.

Юлия: Точно смотрим "Один дома" все части и обязательно мультфильм "Клаус". Впервые посмотрела его кажется в прошлом или позапрошлом году и была в таком восторге, что пересматриваю теперь часто. Он такой трогательный, добрый и поучительный. Очень его рекомендую. В конце всегда плачу, но это слезы радости, надежды и веры в добро.