Цей одяг ніколи не вийде з моди: 8 речей, які мають бути в гардеробі

Біла футболка

Проста, біла футболка без малюнків і принтів вільного крою пасуватиме для стрітстайлу. Її носили Мадонна і Дою Беррімор в 90-х, і продовжують робити елементом луку сучасні модниці.

Чорний піджак

Подовжений чорний піджак любила принцеса Діана. Він має бути і у вашому гардеробі. Вдягніть його разом із джинсами чи спідницею і виглядатимете приголомшливо.

Прямі джинси

Від Мерелін Монро, Джулії Робертс до Кайї Гербер - блакитні джинси прямого крою ніколи не втратять актуальності.

Чорна водолазка

Такий елемент одягу прикрасить вашу фігуру, і точно не буде нудним - хоч зі спідницею, хоч із брюками.

Біла сорочка

Біла сорочка оверсайз - ще одна річ поза часом. Сучасні модниці експериментують із способом заправляння, а от принцеса Діана і Кім Бейсінгер - носили її просто і виглядали неперевершено.

Тренч вільного крою

Такий тренч зійшов з модних журналів 90-х і вже ніколи не виходив з моди. Із чим тільки не поєднують цей верхній одяг - і з класикою, і з спортивним вбранням.

Шкіряна косуха

Елемент гардеробу панків дуже швидко став мейнстрімним, а потім і заслужив звання "одягу поза часом".

Пряме бежеве пальто

Якщо досі думаєте, який верхній одяг купити на осінньо-зимовий сезон, обирайте пряме бежеве пальто. Тоді точно не прогадаєте.

Всі фото: instagram.com/anna.le.nova