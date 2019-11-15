Одягайтеся розумно: синоптики попередили про те, що насуваються заморозки

Погода в Україні (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Погода сильно засмутить жителів кількох регіонів на вихідних

Погода в Україні у суботу, 16 листопада, а також у неділю, 17 листопада, очікується похмура і прохолодна. Місцями очікуються навіть нічні заморозки. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook.

Вона зазначила, що погода на вихідних буде сприятлива для прогулянок, так як опади не прогнозуються. Однак варто подбати про теплий одяг.

"Листопадові вихідні. Зазвичай, це або – гриби в лісі, або завершальний дачний зігнутий поперек, або валяння на дивані. Ну, і не без музею або дитячого кафе. Всім цим планам буде сприяти найближча погода суботи-неділі. Якихось суттєвих опадів не очікується – можна попрацювати на свіжому повітрі. У лісі буде затишно і не сильно холодно, а зігрітися можна буде розгрібанням листя з-під грибів, і, звичайно ж, розумно одягнутися. Переважно похмура погода буде блокувати ініціативу та ентузіазм, які накопичилися за тиждень і буквально прив'яжуть людину до дивана. І це теж іноді треба, на те він і листопад", - розповіла Діденко.

Карта погоди

Вона зазначила, що температура повітря на вихідних буде невисокою, а на Сході країни, можливо, навіть заморозки.

"Температура повітря в Україні становитиме +7 +12 градусів, на Заході і Півдні +10 +15 градусів, на Закарпатті, у Чернівецькій та Одеській областях +15 +17 градусів. Антициклон поступово охолоджує ночі, тому мінімально вже буде набагато холодніше: +2 +7 градусів, на Сході, в Дніпрі і районах, у Полтавській області вже і трохи підморозить, близько нуля", - попередила синоптик.

У Києві, за словами Діденко, очікується суха погода і прохолодна погода, без істотних опадів.

"В Києві 16-17 листопада опади не прогнозуються, місцями туман. Вночі +3 +5 градусів, вдень +8 +11 градусів. І не забувайте про тумани, включайте фари, будьте обережні, любіть ближнього свого і за сусіднім кермом, і на тротуарі", - написала синоптик.