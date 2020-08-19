Під Одесою жорстоко побили суддю: жінці зламали ребра

Під Одесою побили суддю (ілюстративне фото: freepik.com)

Під Одесою стався розбійний напад на суддю

Під Одесою зловмисники напали на суддю і жорстоко побили - четверо розбійників вимагали у жінки гроші та коштовності. В результаті події постраждала потрапила до лікарні з переломами ребер і закритою черепно-мозковою травмою.

Про інцидент розповів голова Білгород-Дністровського міського районного суду Олександр Боярський. Він написав листа до Вищої ради правосуддя, Офісу генпрокурора, голові Національної поліції, голові комітету Верховної Ради, президенту України з проханням відреагувати на подію.

Також озвучується прохання надати суду охорону, оскільки нині він "взагалі не охороняється".

Як розповів Боярський, в ніч проти 16 серпня четверо зловмисників напали на суддю Білгород-Дністровського суду Юлію Шевчук. Було розпочато розслідування. Після госпіталізації жінки поліція не звернулася до суду з клопотаннями, необхідними для розкриття злочину, і правоохоронці лише оглянули місце події.

"Не існує жодних версій розшуку злочинців. За дорученням зборів суддів Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області звертаюся з проханням зробити все можливе, щоб зазначене кримінальне провадження було взято на контроль, досудове розслідування проведено в повному обсязі та справа доведена до суду", - йдеться в документі.

Також суддя зазначив, що за останні кілька років вже кілька разів траплялися напади на суддів, але правоохоронці так і не довели розслідування по них до кінця.

Раніше ми писали про те, що днями в Одесі хлопці жорстоко побили дівчину: постраждалій пробили голову.

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