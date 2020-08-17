Під Черкасами від рук коханого загинула військова медсестра: моторошні деталі трагедії

Під Черкасами чоловік до смерті побив кохану (Колаж РБК-Україна)

Підозрюваний в смертельному побитті свою провину не визнає і стверджує, що жінка сама впала

У Черкаській області від рук коханої людини загинула 38-річна Мирослава Соляренко. Жінка кілька років була на Донбасі, працювала військовою медсестрою. Її цивільний чоловік побив її до смерті, а потім побіг за допомогою.

Трагедія сталася в селі Стеблів. Мирослава Соляренко зустрічалася зі своїм коханим близько двох років. Разом вони не жили, але вона часто бувала у нього в гостях. Батьки не схвалювали її вибір і кілька разів у них з дочкою виникали на цю теми суперечки.

"Майже три роки була медсестрою в Авдіївці, на" нулі ". Після служби знайшла собі його. Багато разів ми з дружиною говорили, щоб не ходила туди. Він вживав наркотики та горілку. Напередодні трагедії якраз приїхала із заробітків. Просили, щоб побула вдома, але рвалася до цього чоловіка. В той день я її проводжав до воріт. Він стояв на вулиці. Чекав дочку. Пішли з ним кудись в магазин. А вранці я дізнався про все ", - розповів батько Мирослави Микола Соляренко в коментарі для Provse.

Поліцію на місце події викликали сусіди. Коханий Мирослави сам до них прибіг, кликав на допомогу. Люди розповіли, що він був голим. На місці події виявили тіло жінки, повністю покрите синцями. Чоловік завдав їй не менше 20 ударів по обличчю. По всьому будинку лежали пасма її волосся.

"Таке події, що нехай Бог береже. До цього часу не можу прийти в себе. Останнім часом він начебто хорошим був. Не знаю, що на нього найшло. Я і не знала нічого, поки поліція до мене не прийшла. Прибігли батьки. Мати дівчини втратила свідомість. Ніколи не бачила, щоб вони билися. Бувало, поскандалив і все на цьому. Не пив довгий час. Кажуть, "закодувався". Подобався мені, був господарським ", - розповіла сусідка Марія Семенівна.

Вона додала, що сусід спочатку побіг до молодої сусідки, попросив зробити штучне дихання. Дівчина побігла допомагати, але зрозуміла, що треба терміново викликати швидку.

Батькам довелося додатково заплатити гримеру, щоб спокійно поховати дочку.

"Заплатив трохи більше в морзі, щоб хоч щось зробили з обличчям. Але марно, оскільки сильно була побита. Більше ніж 20 ударів в голову. Рука вся синя. Бив її й раніше. Але в поліцію заявляти на нього не хотіла. Був весь у боргах. Продала свій пай і заплатила за все. Жив її коштом. Любила дуже. Я на колінах просив, щоб не ходила туди. все село знало, що це був за людина ", - розповів Микола Соляренко.

Підозрюваного в п'ятницю, 14 серпня, суд відправив на два місяці утримання під вартою. Розслідування у справі триває. Свою провину він не визнає і стверджує, що жінка сама вдарилася.

"Вдень ми випили трохи шампанського. Увечері я помився і пішов до телевізора. Закип'ятив для неї воду. Але почув шум, покликав її. Не відгукується. Побіг на кухню. Вона лежала на підлозі. На батареї та умивальнику була її кров. Обличчя теж все залито кров'ю. Я злякався і потягнув її в іншу кімнату. Почав обливати водою і робити штучне дихання. Ударив її, щоб привести до тями. Побіг на вулицю і просив людей викликати "швидку". Я не міг їй нанести 20 ударів, у мене руки цілі ", - розповів підозрюваний журналістам.

Однак в поліції стверджують, що в момент затримання у підозрюваного були опухлі кулаки. Крім того, він при затриманні кинувся на поліцейського. Він уже неодноразово притягувався, в тому числі й за збут наркотиків. Протягом останніх двох років не пив, але в будинку знайшли порожню пляшку з-під горілки.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Миколаєві 17-річна дівчина по-звірячому била дівчат-підлітків.