Под Одессой жестоко избили судью: женщине сломали ребра

Под Одессой избили судью (иллюстративное фото: freepik.com)

Под Одессой произошло разбойное нападение на судью

Под Одессой злоумышленники напали на судью и жестоко избили - четверо разбойников требовали у женщины деньги и драгоценности. В результате происшествия пострадавшая попала в больницу с переломами ребер и закрытой черепно-мозговой травмой.

Об инциденте рассказал глава Белгород-Днестровского городского районного суда Александр Боярский. Он написал письмо в Высший совет правосудия, Офис генпрокурора, главе Национальной полиции, главе комитету Верховной Рады, президенту Украины с просьбой отреагировать на происшествие.

Также озвучивается просьба предоставить суду охрану, поскольку в настоящее время он "вообще не охраняется".

Как рассказал Боярский, в ночь на 16 августа четверо злоумышленников напали на судью Белгород-Днестровского суда Юлию Шевчук. Было начато расследования. После госпитализации женщины полиция не обратилась в суд с ходатайствами, необходимыми для раскрытия преступления, и правоохранители только осмотрели место происшествия.

"Не существует никаких версий розыска преступников. По поручению собрания судей Белгород-Днестровского горрайонного суда Одесской области обращаюсь с просьбой сделать все возможное, чтобы указанное уголовное производство было взято на контроль, досудебное расследование проведено в полном объеме и дело доведено до суда", - говорится в документе.

Также судья отметил, что за последние несколько лет уже несколько раз случались нападения на судей, но правоохранители так и не довели расследования по ним до конца.

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