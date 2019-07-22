Під Одесою закриють популярні пляжі: усі подробиці

В Татарбунарському районі Одеської області будуть проходити бойові стрільби на узбережжі Чорного моря. Через це громадян обмежать від відвідування частини популярних пляжів. Про це повідомляє Татарбунарська РДА.

Мова йде про берегову лінію від населеного пункту Миколаївка (Балабанка) до селища Лебедівка включно. Стрільби будуть проходити з 7:00 24 липня до 23:00 25 липня.

"Будь-які випробування потенційно небезпечні, тому просимо вас не перебувати в зазначеному районі у визначені терміни", - йдеться в повідомленні Татарбунарської РДА.

Пляжі під Одесою закриють на два дні (ілюстративне фото: pixabay.com)

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