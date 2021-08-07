Під Одесою провчили маршрутника-хама, який відмовився везти ветерана АТО: "урок для кожного"

Під Одесою покарали водія маршрутки за грубе хамство на адресу ветерана АТО і відмову везти по посвідченню учасника бойових дій (УБД), хоча такі пільги передбачені законом. Конфлікт стався в місті Чорноморськ днями, а тепер з чоловіком провели "виховні заходи" активісти.

Про це передали в громадській організації ветеранів та інвалідів АТО "Рапіра" на сторінці в Facebook .

Так, спочатку в мережі розмістили фото водія маршрутки №25, який не побажав везти чоловіка - учасника бойових дій на Донбасі. Замість цього маршрутник вибухнув лайкою: "Як ви за**али зі своїми посвідченнями, йди на**ін звідси!"

Ветеран зробив знімок грубіяна і номерні знаки автобуса, щоб "країна знала своїх "героїв" в обличчя".

Під Одесою маршрутник нагрубив ветерану АТО і відмовився везти по посвідченню УБД (фото: facebook.com/groups / ГО ВЕТЕРАНІВ ТА ІНВАЛІДІВ АТО"Рапіра")

Така публікація від 2 серпня викликала масу розлючених коментарів, і тисячі репостів. Люди з обуренням відзначали, що таке ставлення до захисників країни від окупантів, і слова маршрутника - неприпустимі, і вимагали призвати водія до відповіді.

І ось тепер, 7 серпня, одеський активіст Дем'ян Ганул розповів, що маршрутника вже провчили.

"Зроблено. Напевно більшість з вас знають ситуацію в якій водій маршрутного таксі Чорноморськ - Одеса (25) в грубій формі відповів учаснику російсько-української війни. Із застосуванням мату послав захисника подалі, відмовивши у гарантованому державою безкоштовному проїзді. Сьогодні ми знайшли цього "чоловіка", провели виховну бесіду, після якої йому стало соромно і він позеленів, тепер його буде легко впізнати. Це маленький урок для кожного хто надає послуги - захисників України слід поважати. Цей покидьок не буде більше працювати у сфері обслуговування, обіцяю!" - йдеться в публікації.

Також в мережі виклали фото маршрутника-грубіяна, облитого зеленкою.

Маршрутника покарали активісти за неповагу до ветерана АТО (фото: facebook.com / Дем'ян Ганул)