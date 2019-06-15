Під Одесою зникла 11-річна дівчинка: до пошуків підключили авіацію

Під Одесою в Іванівському районі зникла 11-річна Дарина Лук'яненко. У четвер, 13 червня о 14:00 дівчинка пішла в танцювальний гурток і до теперішнього часу додому не повернулася. Про це йдеться в повідомленні поліції Одеської області.



Рятувальники задіяли літаки місцевого аероклубу, на яких встановлені відеокамери. Крім того, в пошуках дитини беруть участь поліція, кінологи, 100 військовослужбовців, десятки співробітників ДСНС і більше сотні волонтерів.

Фото: od.npu.gov.ua

Батьки дівчинки та правоохоронці побоюються, що з Дариною сталося щось серйозне. Ретельно обшукуються двори, поля, яри та покинуті будівлі.

Фото: od.npu.gov.ua

На в'їзді в райцентр стоять поліцейські пости.

Фото: od.npu.gov.ua

Дівчинці на вигляд 11-13 років, у неї худорлява статура, русяве довге волосся і карі очі. Вона була в футболці білого кольору з малюнком журавля, рожевих шортах, чорних сандалях. При ній була сумка з різнобарвною лускою.

Нагадаємо, що під Одесою 8 червня пропав 11-річний хлопчик. Імовірно, дитина може знаходитися в Одесі.

Раніше повідомлялося про те, що під Києвом у Фастові пропав 10-річний школяр.