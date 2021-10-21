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У Чернігівській області дівчинка народила в 13 років: татові малюка всього 17

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Четвер 21 жовтня 2021 13:41
У Чернігівській області дівчинка народила в 13 років: татові малюка всього 17 Під Черніговом народила 13-річна дівчинка (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Чернігівській області в селі Городище народила 13-річна Наталя. Пологи були дуже стрімкі, медики ледь довезли дівчинку до лікарні.

Про це "Суспільному" розказав батько дитини-17-річний Сергій Коцюба.

Юний батько повідомив, що новонароджену назвали Поліна. Вага малятка 2800 грамів.

"Народила дівчинку. Назвали Поліна. Вага 2800. Я позавчора їздив, але мене в палату не пустили через карантин. Я тільки сумку передав їм передачу і все", - розповів Сергій Коцюба.

Юнак також додав, що скоро молоду маму разом з донькою випишуть. На запитання, чи встигли вони розписатися з Наталією, відповів, що ще ні.

Нагадаємо, про цю історію стало відомо ще у квітні 2021 року. Тоді в поліцію на Куликовського надійшло повідомлення від медиків про те, що до них потрапила на прийом тоді ще 12-річна вагітна дівчина.

Тоді правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею "Зґвалтування неповнолітньої". Але зараз справу закрили. Як виявилося, відносини між Наталією і Сергієм були за обопільною згодою. Мало того, мама дівчинки знала, що дочка вже живе статевим життям з хлопцем.

У Чернігівській області дівчинка народила в 13 років: татові малюка всього 17

Як ми раніше писали, під Вінницею жінка народила дитину і втекла з пологового будинку, "забувши" там дочку на 3 місяці.

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