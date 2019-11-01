Під Одесою неадекват розтоптав український прапор під звуки шансону (відео)

Хлопець зірвав і розтоптав прапор під Одесою (колаж: РБК-Україна)

Хлопцеві, що розтоптав прапор в Одеській області, загрожує серйозний тюремний термін

В Одеській області молодий хлопець поглумився над українським прапором. Хлопець зірвав прапор і витер об нього ноги, тепер йому загрожує серйозне тюремне покарання. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Інцидент стався в селі Іллінка Біляївського району Одеської області. У мережі з'явилося відео, на якому 24-річний чоловік заліз на стовп, зірвав і розтоптав синьо-жовтий стяг.

При цьому все відбувалося під гучні звуки російського шансону. Приятелі знімали наругу над прапором на камеру, підбадьорюючи товариша вигуками "Терорист!" і "Сєпар!"

Крім зірки соцмереж, він став також і "зіркою" місцевого відділення поліції - правоохоронці швидко затримали неадеквата. У спілкуванні з поліцією запал "терориста" стих. Він швидко зізнався у скоєному і пояснив, що був п'яний і не розумів, що робить.

За вчинок молодому "сєпару" загрожує до трьох років позбавлення волі.

Хлопець зірвав і розтоптав прапор під Одесою (відео: YouTube/ТСН)